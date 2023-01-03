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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank’tan kredi desteği! 6 ay geri ödemesiz, 60 ay vadeli…

03.01.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından yeni bir kredi daha devreye alınıyor. Tekno Girişimci Destek Kredisi hakkında ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti, detaylar belli oldu. İstenilen bazı belgeler karşılığında kullanılabilecek yeni Kredi desteği, en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek. İşte geri ödemesiz faizi düşük kredi desteği ile ilgili detaylar…

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank’tan kredi desteği! 6 ay geri ödemesiz, 60 ay vadeli…

6 ay geri ödemesiz ve düşük faizli kredi için kamu bankaları tarafından düğmeye basıldı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Tekno Girişimci Destek Kredisi ile yazılım, donanım geliştirme, mobil teknolojiler ve uygulamalar gibi alanlarda yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek sağlanacak.

Söz konusu kredi ile teknoloji odaklı girişimlerin büyümesi, bilişim ve yazılım alanlarında istihdamın artırılması ve rekabetin desteklenmesi hedefleniyor.

Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden, Teknokent ve Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren girişimciler faydalanabilecek.

Öte yandan TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.

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MAAŞ ÖDEMESİ, İŞLETME GİDERLERİ GİBİ BELGELER İSTENECEK

Firmaların mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, işletme giderleri, ofis malzemesi, ekipman, yazılım ve donanım alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanılabilecek krediler, en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek.

Kredi 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay ve üzeri vadelerde ise "TLREF+3" faiz oranıyla kullanıma sunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Teknoloji destek paketi içerisinde yer alan kredi desteği ile detaylar belli olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimi günlerde yaptığı açıklamasında “Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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