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Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 14:00 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, müşterilerine 60 ay vade ile konut kredisi veriyor. Bu sistemde sıfır ya da ikinci el konut alımlarında oldukça düşük faiz oranları uygulanıyor ve 12 aya kadar ödemesiz dönem kullanılabiliyor. Şubat ayının sonunda Ziraat Bankası'ndan gelen faiz indirimi ile ev almak isteyenlerin işinin kolaylaşması amaçlanıyor.

Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi

Geçtiğimiz aylarda konut kredisi faizleri yükselmiş ve bu sebeple konut fiyatlarında gözle görülür ucuzlamalar gözlenmişti. Ancak son günlerde Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerinde düşüşe gitti. Ziraat Bankası, müşterilerine uygun faiz oranlarıyla 60 ay vadeli konut kredisi alma imkanı tanıyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 60 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası, müşterilerine sıfır ya da ikinci el konutlar için 500 bin Türk Lirası'na kadar 60 ay vadeli konut kredisi veriyor. Bu tutar, Türkiye'nin 78 ilinde geçerliyken İzmir, Ankara ve İstanbul'da tutar 750 bin Türk Lirası'na kadar çıkıyor.

Bu krediden her Ziraat Bankası müşterisi sadece bir kere yararlanabiliyor. Ziraat Bankası'nın 60 ay vadeli konut kredisi hakkında detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi

ZİRAAT BANKASI'NDAN KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi alabilmek için Ziraat Bankası ürünlerinden Bankkart, KMH Talimat Ürünü ve İnternet Bankacılığına sahip olmak zorunluluk olup, BES, DASK, Konut Sigortası, AZG, Eşya Sigortası, KASKO, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden de en az üçüne sahip olunmalı ya da bu ürünlerden üç tanesine yeni başvuruda bulunulmalıdır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, konut kredisi alırken en çok tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. Konut kredisi başvurusu için şubeye gitmeye gerek olmayan sistemde kredi başvurusu online olarak kolayca yapılabiliyor.

Konut kredisi almak isteyenler Ziraat Bankası müşterisi ise mobil uygulama üzerinden de kolayca konut kredisi başvurusu yapabiliyor ve avantajlı seçenekleri görebiliyor.

Kredi başvurusunun sonuçlanması için öncelikle başvuran kişinin kredi notu değerlendiriliyor ve kredi notunun değerlendirilmesi neticesinde kişinin ne kadar kredi alabileceğini görmek ve belgeleri tamamlayabilmek adına Ziraat Bankası şubelerine gitmesi gerekiyor.

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