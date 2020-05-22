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Ziraat Bankası'ndan çiftçiler için yeni kredi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2020 11:41 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, çiftçiler için elektrik ve su borcunu ödeyebilmesi için yeni kredi uygulaması başlattı.

Ziraat Bankası'ndan çiftçiler için yeni kredi

Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı.

Söz konusu kredi ile halen tarımsal üretim yapan ve resmi aboneliği olan çiftçiler, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını kapatacak ve borçlarını Bankaya 36 ay vadeli olarak ödeyebilecekler.

Böylece, bir yandan üreticilerin birikmiş borçlarını daha makul bir sürede ödemelerine imkan verilecek, bir yandan da tarımsal üretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlanacak.

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