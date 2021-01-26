Ziraat Bankası'ndan çiftçilere 'Tasarruflu Sulama Kredisi'

Ziraat Bankası’nın yeni ürünü “Tasarruflu Sulama Kredisi” ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Ülkemizin kullanılabilir su kaynakları sınırlı düzeyde. Kullanılabilir suyun yaklaşık yüzde 70’i tarımsal sulama amacıyla tüketiliyor. Tarımsal sulamada geleneksel sulama yöntemlerinin kullanılması hem su kaynaklarının optimum miktarda kullanımını engelliyor, hem de toprakta kayıplara ve yıpranmalara neden oluyor. Modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması halinde ise, bitkiye ihtiyacı kadar su verilerek daha az su kullanılıyor ve üreticinin sulama masrafları da düşüyor. Ziraat Bankası olarak hem ülkemizin su kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasına hem de çiftçilerimizin modern basınçlı sulama sistemlerini uygun koşullarla alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla “Tasarruflu Sulama Kredisi”ni üreticilerimize sunuyoruz” dedi.

HARCAMANIN TAMAMINA KREDİ, YURT İÇİNDE ÜRETİLEN SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN FAİZ YOK

Tasarruflu Sulama Kredisi’nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını belirten Ferhat Pişmaf, “bu kredi ile yurt içinde üretilen sulama sistemlerini alacak üreticilerin 5 milyon TL’ye kadar kullanacakları kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak. Kredinin detayları ile ilgili olarak;