Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi? Soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Internet kullanıcıları tarafından en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik...

ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs sürecinden en çok etkilenen meslek grupları arasında yer alan çiftçilere müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi borçlarının erteleneceğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, " Çiftilerin ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik.

Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir." şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLERİN KREDİ BORÇLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Çiftçilerin borçlarının erteleneceği konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen arazi sahiplerinin değerlendireceğini belirtti. Bu kapsamda yapılacak belirlemelerin ardından ne zamana kadar erteleneceğinin açıklanması bekleniyor. Yapılacak net bilgilendirmenin ardından haberimizde detaylarına yer verilecektir.





