Ziraat, Vakıfbank, Halk Bankası 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Koronavirüs nedeniyle ekonomik şartları daha da güçleşen dar gelirli kesim için kamu bankaları aracılığı ile Temel İhtiyaç Destek Kredisi isimli bir ihtiyaç kredisi paketi hazırlandı. Maksimum 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için belli bazı başvuru şartları bulunuyor. Peki 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredisi başvurusu kimler yapabilir, başvuru şartları neler ve geri ödeme koşulları nasıl?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ZİRAAT BANKASI’INA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
HALK BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
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Kredi başvularının toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek. Şu an Ziraat Bankası internet sitesinden başvuruları almaya başladı. Halk Bankası’na başvuru için de İnternet şubesine giriş yapmak gerekiyor. VakıfBank’ta internet sitesinde başvuru ekranını yayına aldı.
İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve alt gelir grubundaki diğer bireyler yararlanacak.
Faizi yüzde 0,49 olan ihtiyaç kredisinin geri ödemeleri de kredinin alınmasından 6 ay sonra başlayacak. 30 ay devam edecek kredide 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Hepsinin vade süresi 30 ay.
10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL
7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL
5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL
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