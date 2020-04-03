Ziraat, Vakıfbank, Halk Bankası 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Koronavirüs nedeniyle ekonomik şartları daha da güçleşen dar gelirli kesim için kamu bankaları aracılığı ile Temel İhtiyaç Destek Kredisi isimli bir ihtiyaç kredisi paketi hazırlandı. Maksimum 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için belli bazı başvuru şartları bulunuyor. Peki 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredisi başvurusu kimler yapabilir, başvuru şartları neler ve geri ödeme koşulları nasıl?

10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI’INA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

HALK BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

VAKINBANK'A BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kredi başvularının toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek. Şu an Ziraat Bankası internet sitesinden başvuruları almaya başladı. Halk Bankası’na başvuru için de İnternet şubesine giriş yapmak gerekiyor. VakıfBank’ta internet sitesinde başvuru ekranını yayına aldı.