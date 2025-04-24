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Zirai don desteği ne kadar, şartları nelerdir? Zirai don desteği yapılacak iller hangileri?

Bir doğa olayı olan don olayı, yerdeki ve yere yakın olan seviyelerdeki donma seviyesinin altında olduğu zamanlarda meydana gelir. Bu zamanlarda havanın içindeki su buharı yoğunlaşır ve bunun sonucunda da yerde buz tabakası oluşur.

Zirai don desteği ne kadar, şartları nelerdir? Zirai don desteği yapılacak iller hangileri?
Ferhan Petek

Bir yerde sıcaklık sıfır dereceye ulaşırsa ya da sıfır derecenin de altına düşerse don olay meydana gelir. Radyasyon ya da kondüksiyon nedeni ile aşırı derecede gerçekleşen yer yüzeyinin aşırı soğuması durumu don olayının meydana gelmesini sağlayan durumlardır.

Zirai don nedir? Zirai don desteği ne kadar verilir?

Zirai don adı verilen olay hava sıcaklığının sıfır dereceye ulaşması ya da daha aşağı derecelere düşmesinin ardından yaşanan ve tarımı olumsuz etkileyen bir olaydır. Bu olayın ardından tüm tarımsal etkinlikler sekteye uğrar ve tarım ürünleri hasar görür.

Bir doğa olayı olan don, tarımsal alanlarda olumsuz hava koşullarının oluşması sonucunda tarım ürünlerinin zarar görmesine neden olur. Çiftçiyi ve ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan tarım alanını korumak için devlet zirai don olayı için destek vermektedir.

Devlet desteği, tarım alanında zirai don durumu şartları ve bu olayın olumsuz etkilerini azaltabilmek adına don, sel, kuraklık gibi afetlerden olabilecek en az şekilde etkilenilebilmesi için TARSİM adı verilen bir sistem de geliştirmiştir. TARSİM tarım sigortasıdır ve devlet zirai don durumunda bu sigorta priminin % 70 kadarını karşılar.

Zirai don desteği şartları nelerdir?

Türkiye’de tarım alanlarının ve tarım ürünlerinin zirai dondan olumsuz etkilenmesi sonucunda zarar yaşanmasını engellemek için devlet zirai don desteği adında bir destek vermektedir. Ancak zirai don desteği alabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olmak gereklidir. Zirai don desteği şartlarını yerine getiren herkes zirai don desteği alabilir.

2025 yılı için açıklanan bilgilere göre 1 Şubat ve 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmiş olan don olayları TARSİM aracılığı ile zirai don kapsamına alınmıştır. Bu tarih aralığında en çok meyve çeşitleri zarar görmüştür ve üzüm, armut, elma, ayva, erik gibi meyveler zirai don olayından ciddi hasarlar almıştır.

Zirai don desteği yapılacak iller hangileridir?

2025 yılında meydana gelen ve zirai don olayı kapsamında değerlendirilen durum sonucunda 36 şehrin etkilendiği tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda zirai dondan etkilenen bazıları şunlardır:

  • Bursa
  • Aksaray
  • Konya
  • Giresun
  • Rize
  • Çanakkale
  • Adıyaman
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Bilecik
  • Yalova
  • Tokat
  • Çankırı
  • Çorum
  • Kastamonu
  • Samsun

Zirai don desteği konusundaki çalışmaların bitirilmesinden sonra zirai don desteği yapılacak iller ile ilgili detaylarının paylaşılması beklenmektedir.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi tarım don zirai don
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