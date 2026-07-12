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Zirai dona direndi, ihracatta 115 milyon doları aştı

Türkiye, yılın ilk 6 ayında 12 bin 844 ton kuru kayısı ihraç ederek 115 milyon 248 bin dolar gelir elde etti. İhracatta yeni sezon ise 1 Ağustos'ta başlayacak.

Zirai dona direndi, ihracatta 115 milyon doları aştı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısı, geçen yıl yaşanan zirai donun olumsuz etkilerine rağmen ihracata katkı sağlamayı sürdürdü. Yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatı 115 milyon 248 bin dolara ulaşırken, bu dönemde toplam 12 bin 844 ton ürün yurt dışına gönderildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçen yıl 12 Nisan'da meydana gelen zirai don nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşandığını ancak stoklarda bulunan ürünler sayesinde ihracatın kesintisiz devam ettiğini belirtti.

İLK 6 AYDA 115 MİLYON DOLARI AŞAN GELİR

Ocak-haziran dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, yılın ilk yarısında 12 bin 844 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 115 milyon 248 bin dolar gelir elde edildiğini ifade etti. İhracat birim fiyatlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığını vurgulayan Özcan, son 10 yılın en yüksek ihracat ortalamalarının görüldüğünü, ortalama ihracat fiyatının ise 9 doların üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

YENİ İHRACAT DÖNEMİ 1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Yaş kayısı hasadının devam ettiğini belirten Özcan, kurutmalık ürünlerin de işlenerek depolara alınmaya başlandığını dile getirdi. Yeni mahsul sezonunun başladığını aktaran Özcan, stoklarda kalan ürünlerin tükenme aşamasına geldiğini ve 1 Ağustos itibarıyla yeni ihracat döneminin başlayacağını söyledi.

KAYBEDİLEN PAZARLAR İÇİN MÜCADELE MESAJI

Üreticilere ve ihracatçılara başarılı bir sezon dileyen Özcan, yeni ihracat dönemini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, bu yıl kaybedilen pazarları yeniden kazanmak için yoğun çaba göstereceklerini ifade etti. Özcan ayrıca Orta Asya krizinin aşılacağını ve ihracat faaliyetlerinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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kayısı Malatya İhracat kuru kayısı
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