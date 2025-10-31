Zirai dondan etkilenen üreticilere 6 milyar 495 milyon lira ödenecek!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere zirai dona karşı destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Tarım sigortası bulunmayan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon TL daha aktarıyoruz.

Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz."