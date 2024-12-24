Zirvede onlar var... Yılın en popüler yemekleri belli oldu! Türkiye’nin yemek sipariş alışkanlıkları sıralandı

Bir yemek siparişi sitesi, 2024'te Türkiye'nin yemek sipariş alışkanlıklarına yönelik verileri paylaştı.

TEMEL İHTİYAÇLARDA EN ÇOK SİPARİŞ EDİLENLERDE

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tavuk döner dürüm, yılın en popüler yemeği olurken, tatlı kategorisinde gençlerin gözdesi waffle zirvedeki yerini korudu. Market ve Mahalle kategorilerinde ise temel ihtiyaç ürünleri öne çıktı.

İLK BEŞ AĞIZ SULANDIRDI

Türkiye genelinde en çok sipariş edilen yemekler, yerel tatlarla küresel lezzetlerin bir arada olduğunu gösterdi. En çok sipariş edilen ilk 5 yemek tavuk döner dürüm, burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte oldu.

PRATİK SİPARİŞLER DE TALEP GÖRDÜ

Online markette en çok tercih edilen ürün sokak simidi olurken, doğal maden suyu ve çikolatalı gofret gibi günlük tüketim ürünleri de listede yer aldı.

Mahalle kategorisinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz siparişlerde ilk sıralarda yer alarak temel ihtiyaç ürünlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

SOKAK SİMİDİ ONLİNE SİPARİŞİN GÖZBEBEĞİ OLDU

Market kategorisinde en çok sipariş edilen ürünler; sokak simidi, doğal maden suyu, çikolatalı gofret, su ve meşrubat ürünleri, mahalle kategorisinde en çok sipariş edilen ürünler ise beyaz ekmek patates ve maydanoz oldu.

WAFFLE YERİNİ KORUDU

Tatlı kategorisinde gençlerin gözdesi olan waffle, bu yıl da en çok sipariş edilen tatlı olarak öne çıktı. Geleneksel lezzetler arasında baklava ve sütlaç, modern tatlılarla birlikte popülerliğini korudu.

(AA)