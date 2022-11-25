FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zorunlu deprem sigortasında değişiklik! Yüzde 100 oranında arttırıldı: 1.508 TL'den 3.016 TL'ye yükseldi...

Zorunlu deprem sigortasında değişiklik! Yüzde 100 oranında arttırıldı: 1.508 TL'den 3.016 TL'ye yükseldi...

25.11.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu deprem sigortası hesabına esas bina metrekare bedeli yaklaşık yüzde 100 oranında artırılarak betonarme yapılar için 3.016 TL'ye diğer yapılar için 2.080 TL'ye çıkarıldı. Sağlanacak azami teminat da yüzde 100 oranında artırıldı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Zorunlu deprem sigortasında değişiklik! Yüzde 100 oranında arttırıldı: 1.508 TL'den 3.016 TL'ye yükseldi...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, bu kapsamda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli; betonarme binalar için 1.508 TL'den 3 bin 16 TL'ye, diğer yapılar için ise 1.040 TL'den 2 bin 80 TL'ye çıkarıldı. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da yüzde 100 artışla 320 bin TL’den 640 bin TL’ye yükseltildi.

Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, tarife fiyatları üzerinden yapılacak indirim oranı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.

AA-20221123-29519213-29519204-DUZCEDE_DEPREM_NEDENIYLE_BINALARINDA_HASAR_OLUSAN_VATANDASLAR_YASADIKLARINI_ANLATTI

ASGARİ PRİM TUTARINDA DA ARTIŞ

Tebliğle, zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarlarında da artışa gidildi. Risk grubuna göre her halükârda birinci gruptan yedinci gruba kadar uygulanacak asgari prim tutarları; sırasıyla 140 TL'den 280 TL'ye, 120 TL'den 240 TL'ye, 90 TL'den 180 TL'ye, 70 TL'den 140 TL'ye, 55 TL'den 110 TL'ye, 45 TL'den 90 TL'ye ve 40 TL'den 80 TL'ye yükseltildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!
Merkez Bankası faiz kararı açıklandıMerkez Bankası faiz kararı açıklandı
Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!
Anahtar Kelimeler:
zorunlu deprem sigortası

En Çok Okunan Haberler

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

Sabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettiler

Sabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettiler

KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor

KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Emlak vergisi yüzde 61,5 zamlandı

Emlak vergisi yüzde 61,5 zamlandı

Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.