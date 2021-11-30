FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Cezası 846 lira

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Cezası 846 lira

30.11.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor. 1 Nisan 2022'de sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Cezası 846 lira

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması yarın başlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

SICAKLIK DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE KIŞ LASTİĞİNE GEÇİLMELİ

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi gerekiyor. Kış lastikleri, 7 ila eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip bulunuyor.

Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor, fren mesafesini de yüzde 50'ye kadar kısaltıyor.

Kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor. Lastik oteli hizmeti kullanım ücreti, lastik değişimi de dahil 200-250 lirayı buluyor.

Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 400 ila 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100-120 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmet 200-250 liraya sağlanıyor.(AA)

Araç sahiplerinin kış lastiği mesaisi başladı!Araç sahiplerinin kış lastiği mesaisi başladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hiç beklemediğimiz bir anda geldi""Hiç beklemediğimiz bir anda geldi"
PARTNER Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar
Çiğ süt fiyatları yüzde 47 artırıldıÇiğ süt fiyatları yüzde 47 artırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

MÜSİAD'dan dolar ile ilgili çarpıcı açıklama

MÜSİAD'dan dolar ile ilgili çarpıcı açıklama

Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!

Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.