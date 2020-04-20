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Zorunlu trafik sigortası kapsamında 2019'da 10 milyar liralık hasar ödendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Geçen yıl zorunlu trafik sigortası branşında prim üretimi 18 milyar 22 milyon 906 bin 963 lira olurken, 9 milyar 945 milyon 831 bin 130 liralık hasar ödemesi yapıldı.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında 2019'da 10 milyar liralık hasar ödendi

Türkiye'de 2019'da zorunlu trafik sigortası branşında prim üretimi 18 milyar 22 milyon 906 bin 963 lirayı bulurken, 9 milyar 945 milyon 831 bin 130 liralık hasar ödemesi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de sigortacılık sektöründeki prim üretimi ve karlılık artarken, toplam primler içinde kara araçları sorumluluk branşının yüzde 27, kara araçları branşının yüzde 13,6, yangın ve doğal afetler branşının yüzde 12,2, hastalık/sağlık branşının yüzde 12,1, genel zararlar branşının yüzde 8,5, genel sorumluluk branşının yüzde 2,5, kredi branşının yüzde 0,4, diğer branşların ise yüzde 7,3 paya sahip olduğu görüldü.

Geçen yıl hasar / prim oranları 2018 yılına kıyasla toplamda hayat dışı branşlar için yüzde 75,9’den yüzde 68,1’e inerken, ana branş bazında incelendiğinde bu oran kara araçları branşında yüzde 67,5, hastalık-sağlık branşında yüzde 75,4, genel sorumluluk branşında yüzde 144,6, yangın ve doğal afetler branşında yüzde 37,4, genel zararlar branşında yüzde 38,4, kredi branşında yüzde 46,6, kara araçları sorumluluk branşında ise yüzde 89,2 olarak gerçekleşti.

Hayat sigortalarında kişi başına prim 137 lira seviyesine çıkarken, 2019 itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 132, katkı payı 67,8 milyar lira, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 119,1 milyar liraya yükseldi.

Trafikte sigortalılık oranı yüzde 80

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 156 bin 975, aynı dönem itibarıyla yürürlükteki zorunlu trafik sigortası poliçe sayısı da 18 milyon 473 bin 647 olurken, sigortalılık oranı yüzde 79,7 olarak hesaplandı.

Geçen yıl toplamında zorunlu trafik sigortasında prim üretimi 18 milyar 22 milyon 906 bin 963 lira, hasar ödemeleri de 9 milyar 945 milyon 831 bin 130 lira olurken, şirketler bu alanda 926 milyon 630 bin 544 lira teknik zarar kaydetti.

Zorunlu deprem sigortasında da geçen yıl itibarıyla cari poliçe sayısı 9 milyon 491 bin 146, fon toplamı 10 milyar 50 milyon 691 bin 831 lira olurken, 2000-2019 arasında ödenen hasar 199 milyon 633 bin 719 lira, hasar ödenen dosya sayısı ise 28 bin 123 olarak hesaplandı.

Devlet destekli tarım sigortasında da 2019 yılında poliçe sayısı 2 milyon 87 bin 860, yüzde 50 devlet desteği dahil prim toplamı 2 miyar 447 milyon 64 bin 788 lira, ödenen hasar ise 1 milyar 155 milyon 983 bin 937 lira olarak gerçekleşti.

Sigorta şirketleri yolcu taşımacılığından kar etti

Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza branşında 69 milyon 881 bin 329 lira prim üretilirken, 36 milyon 790 bin 148 lira hasar ödemesi sonucunda 17 milyon liralık teknik kar elde edildi.

Yeşil Kart branşında 227 milyon 618 bin 569 lira prim üretilirken, 86 milyon 968 bin 986 lira hasar ödemesi yapıldı ve sektör 100 milyon 832 bin 175 lira teknik zarar yazdı.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk branşında ise 105 milyon 139 bin 873 lira prim üretilirken, 15 milyon 226 bin 932 lira hasar ödemesi yapıldı, sektörde 127 milyon 158 bin 25 lira teknik zarar oluştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
zorunlu trafik sigortası, trafik,

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