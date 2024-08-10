FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zorunlu trafik sigortasına zam: Sigorta şirketlerinin kapısını çalacak araç sahipleri dikkat! 1 Eylül'de yeni tarife

Zorunlu trafik sigortasına zam: Sigorta şirketlerinin kapısını çalacak araç sahipleri dikkat! 1 Eylül'de yeni tarife

10.08.2024 08:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 2 olarak belirledi. Bu kapsamda yeni oran 1 Eylül'den itibaren devreye alınacak.

Zorunlu trafik sigortasına zam: Sigorta şirketlerinin kapısını çalacak araç sahipleri dikkat! 1 Eylül'de yeni tarife

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı ağustos ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı eylül ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Uygulama, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zorunlu trafik sigortası
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a hayat veren Batshuayi, Türk futbol tarihine adını yazdırdı!

Galatasaray'a hayat veren Batshuayi, Türk futbol tarihine adını yazdırdı!

Antalyaspor'un forma tanıtımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Rekor beğeni aldı...

Antalyaspor'un forma tanıtımı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Rekor beğeni aldı...

Rus şirket açıkladı 'Fiyatlar daha da artabilir'

Rus şirket açıkladı 'Fiyatlar daha da artabilir'

İslam Memiş: Yıl sonunda bu rakamı geçecek! Altın ve borsa yatırımcılarına seslendi

İslam Memiş: Yıl sonunda bu rakamı geçecek! Altın ve borsa yatırımcılarına seslendi

Dört şirketin sermayesi bedelsiz artacak

Dört şirketin sermayesi bedelsiz artacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.