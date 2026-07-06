Zorunluluk geldi! Denetimler başladı: Vatandaş görebilecek

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, toplu tüketim yerleri ve kafeteryalarda sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik bilgileri ile alerjen uyarılarının tüketicilerin görebileceği şekilde bulundurulması zorunlu hale geldi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de il genelindeki işletmelerde uygulamanın usulüne uygun şekilde hayata geçirilip geçirilmediğini denetledi. İşletmelere yeni düzenleme hakkında bilgilendirme yapılırken, içerik bilgileri ve alerjen uyarılarının tüketicilerin kolaylıkla görebileceği alanlarda yer almasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Yeni uygulamayla özellikle gıda alerjisi ve gıda intoleransı bulunan vatandaşların güvenli gıdaya erişiminin sağlanması, tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesi ve işletmelerde şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerin yeni düzenlemeye uygun hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, il ve ilçelerde bilgilendirme ile denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır