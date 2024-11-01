4 Kasım'da TÜİK ekim ayı enflasyon verisini açıklıyor! İşte TÜİK öncesi o kritik anket

2024 yılının son aylarını yaşıyorken TÜİK her ay enflasyon verilerini açıklamaya devam ediyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının enflasyon oranlarının belli olması ile beraber memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranı için 3 aylık veri öğrenildi. Ekim, Kasım ve Aralık ayları merakla bekleniyorken TÜİK, pazartesi günü ekim ayının enflasyon oranını açıkladı.

16 EKONOMİSTİN KATILIMIYLA YAPILDI!

Enflasyon Beklenti Anketi 16 ekonomistin katılımı ile tamamlandı.Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

Eylül ayında TÜFE yüzde 2,97 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 2,97 artış kaydederken; yıllık bazda ise yıllık 49,38 olmuştu.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır