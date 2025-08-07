ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 226 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 221 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 218 binden 219 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 500 azalarak 220 bin 750'ye indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 26 Temmuz ile biten haftada 38 bin kişi artışla 1 milyon 974 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır