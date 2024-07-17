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ABD'de konut başlangıçları haziranda beklentileri aştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.07.2024 16:21
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ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, haziranda yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de konut başlangıçları haziranda beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artışla 1 milyon 353 bine çıktı.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde toparlanma kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, mayısta aylık yüzde 4,6 azalışla 1 milyon 314 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı haziranda yıllık bazda ise yüzde 4,4 azaldı.

İNŞAAT İZNİ SAYISI BEKLENENDEN FAZLA ARTTI

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da haziranda aylık bazda yüzde 3,4 artarak 1 milyon 446 bine çıktı. Piyasa beklentisi, bu dönemde verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 400 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı, mayısta aylık yüzde 2,8 azalışla 1 milyon 399 bin olmuştu. Haziranda inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 3,1 azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
abd konut
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