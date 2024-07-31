ABD'de mortgage başvuruları geriledi, 30 yıllık faiz sabit kaldı

ABD Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 26 Temmuz haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetlerinin oluşturduğu piyasa endeksi %3,9 azalarak 201,2 puana düştü.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Alıcılar, Fed'in kısa vadeli faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla mortgage faiz oranlarının düşmesini bekliyor olabilir. Devam eden zorluklar nedeniyle satın alma hacmi de bir miktar azaldı." açıklamasında bulundu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %39,7'den %38,2'ye geriledi. 15 yıllık mortgage faiz oranı 6 baz puan artışla %6,27'ye çıkarken, 5 yıllık değişken faizli mortgage (ARM) oranı 3 baz puan artarak %6,22'ye yükseldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan büyük) konut kredisi faizi ise 2 baz puan azalarak %7,07 oldu.