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ABD'de mortgage faizleri yeniden yüzde 7'nin üzerinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 17:32
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,03'e yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 2,6 azaldı. Hem yeni hem de ikinci el konut stoku son birkaç ayda artsa da haziran ayının son haftasında satın alma başvurularının azaldığını ifade eden Fratantoni, yeniden finansman faaliyetinin de durgun kaldığını kaydetti.

ABD'de mortgage faizleri yeniden yüzde 7'nin üzerinde

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 28 Haziran ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 2,6 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 azalış gösterdi.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,93'ten yüzde 7,03'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,46'dan yüzde 6,56'ya çıktı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, son enflasyon verilerinin Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gideceğine dair beklentileri canlı tutmasına rağmen, geçen hafta mortgage faizlerinin yüzde 7 seviyesini aştığını belirtti.


Express


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mortgage abd
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