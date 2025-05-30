Almanya'da enflasyon verileri açıklandı!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayı enflasyon öncü verilerini açıkladı. Verilere göre, Almanya'da nisanda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, mayısta değişmedi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentisi, Almanya'da yıllık enflasyonun mayısta yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda yüzde 0,1 olması yönündeydi. Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,1 oldu.

Gıda fiyatları mayısta bir yıl öncesine göre yüzde 2,8 artarken, enerji ürünleri yüzde 4,6 düşüş gösterdi. Hizmet enflasyonu ise mayısta yüzde 3,4 seviyesinde belirlendi. Enerji ve gıda hariç enflasyon mayısta yüzde 2,8 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), orta vadede yüzde 2 enflasyon oranı hedefliyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır