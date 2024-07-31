FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Almanya'da işsizlik beklentinin üzerinde!

Almanya'da işsizlik beklentinin üzerinde!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.07.2024 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da işsiz sayısı, ekonomideki zayıflamanın iş gücü piyasasına olumsuz yansıması nedeniyle temmuzda 18 bin ile dönemsel olarak normal seviyenin üzerinde artış gösterdi.

Almanya'da işsizlik beklentinin üzerinde!

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin temmuz ayı verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 18 bin kişi arttı. İşsiz sayısı geçen yılın temmuzuna göre ise 192 bin artış gösterdi.

İşsizlik oranı aylık bazda 0,2 artışla yüzde 6'ya çıktı. İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükseldi.

BA Bölgesel Direktörü Daniel Terzenbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Zayıf ekonomi ortamı iş gücü piyasası üzerinde baskı yaratıyor. Yaz tatilinin başında işsizlik normalden fazla arttı." ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 daralmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentileri aştı!Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentileri aştı!
Anahtar Kelimeler:
Almanya işsizlik
En Çok Okunan Haberler
Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

Hamas lideri Haniye öldürülmeden önce tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştı! 3 Ağustos bekleniyordu...

Hamas lideri Haniye öldürülmeden önce tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştı! 3 Ağustos bekleniyordu...

SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği protokolü imzalandı

SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği protokolü imzalandı

Milyonların katılımdan binlere çakıldı: Halka arzda aradıklarını bulamadılar! Dikkat çeken detay!

Milyonların katılımdan binlere çakıldı: Halka arzda aradıklarını bulamadılar! Dikkat çeken detay!

1 senedir hiç hareket yoktu, bu son olacak!

1 senedir hiç hareket yoktu, bu son olacak!

Erken emeklilikte kurtarıcı formül

Erken emeklilikte kurtarıcı formül

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.