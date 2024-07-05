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Altın, dolar, borsa... Hepsi bu açıklamaya odaklanmıştı! İşte ABD'de kritik istihdam verisi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 15:38
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Altın, dolar, borsa... Hepsi bu açıklamaya odaklanmıştı! ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 206 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıktı.

Altın, dolar, borsa... Hepsi bu açıklamaya odaklanmıştı! İşte ABD'de kritik istihdam verisi

Altın, dolar, borsayı etkileyecek ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam haziran ayında 206 bin arttı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine yükseldi.

ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdamın 191 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4'te kalması bekleniyordu.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine eylül ayında gitmesi bekleniyor. CME Fed Watch verilerine göre, eylül ayında faiz indirim ihtimali yüzde 66,5 düzeyinde bulunuyor. Fed, politika faizini son 22 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.

VERİLER SONRASI PİYASALARDA HAREKETLİLİK

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons altın 2364,70 dolara yükseldi. EUR/USD 1,08401'e kadar yükseldi

Express


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Altın istihdam dolar abd
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