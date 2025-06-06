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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki telefon görüşmesi olumlu karşılanırken, görüşmede bazı başlıkların daha sonraki temaslara bırakıldığının açıklanmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Trump ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk arasındaki gerilim küresel piyasalar açısından Trump ile Şi'nin yaptığı telefon görüşmesinin ardından oluşan iyimser havayı gölgede bırakırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, bir saatten uzun süren görüşmede Şi, Trump'a küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen ticaret önlemlerinden vazgeçme çağrısı yaptı, Tayvan'a yönelik tehditkar adımlardan kaçınılması uyarısında bulundu.

Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, görüşmenin "çok olumlu bir sonuca" ulaştığını belirtti. Ticaretin öncelikli konu olduğunu vurgulayan Trump, iki ülke arasında alt düzeyli görüşmelerin süreceğini ve "nadir toprak elementleri konusunda artık hiçbir soru işareti kalmadığını" ifade etti.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada da "Çin ve ticaret anlaşması konusunda çok iyi bir noktadayız." dedi.

Liderler karşılıklı olarak birbirlerini ülkelerine davet ederken, Trump, sosyal medya hesabından, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in başkanlık ettiği Amerikan heyetinin "yakında belirlenecek bir yerde" Çinli mevkidaşlarıyla görüşeceğini duyurdu.

Öte yandan, Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki gerilimi artırırken küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Bununla birlikte, Hindistan Merkez Bankası (RBI), ülke içindeki güçlü ekonomik koşullar ve küresel ölçekte artan tarife risklerinin daha fazla politika gevşemesine zemin hazırlamasıyla 50 baz puanlık faiz indirimi yaptı.

RBI Para Politikası Kurulu, politika faiz oranını yüzde 6'dan yüzde 5,5'e indirme kararı aldı. Piyasa beklentisi, faiz indiriminin 25 baz puan düzeyinde olacağı yönündeydi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da nisan ayı hane halkı harcamaları yıllık yüzde 1,8 azaldı, öncü endeks 103,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 37.440 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 3.385 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 23.862 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,9 kazançla 82.154 puanda seyrediyor. Güney Kore'de ise piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Asya piyasa
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