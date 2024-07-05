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Bakan Şimşek "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor" diyerek duyurdu: 50 baz puan düştü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 12:14
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek faiz oranlarının düştüğüne dikkat çekti. Şimşek, "5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü." bilgisini paylaştı.

Bakan Şimşek "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor" diyerek duyurdu: 50 baz puan düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor.
Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor. 2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü. "ifadesini kullandı.

Şimşek şunları kaydetti:

Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek faiz
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