Bakan Şimşek "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor" diyerek duyurdu: 50 baz puan düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor.

Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor. 2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü. "ifadesini kullandı.

Şimşek şunları kaydetti:

Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir.





