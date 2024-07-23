Bakan Şimşek 'Riskler azalıyor' diyerek duyurdu: "Finansal piyasalarda normalleşme sürüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 144 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor." düşüncesini dile getirdi.

Şimşek X hesabından "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.