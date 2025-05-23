FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 376 milyar 280 milyon 306 bin lira artarak 22 trilyon 958 milyar 544 milyon 382 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 16 Mayıs ile biten haftada 376 milyar 280 milyon 306 bin lira artarak 22 trilyon 582 milyar 264 milyon 75 bin liradan, 22 trilyon 958 milyar 544 milyon 382 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,5 yükselişle 12 trilyon 772 milyar 378 milyon 880 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,6 azalışla 7 trilyon 388 milyar 774 milyon 584 bin lira oldu.

Para-7

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 229 milyar 412 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 191 milyar 608 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 16 Mayıs itibarıyla 865 milyon dolarlık artış görüldü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI!

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 4 trilyon 313 milyar 325 milyon 765 bin lira oldu.
Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 568 milyar 888 milyon 135 bin lirası konut, 61 milyar 770 milyon 688 bin lirası taşıt, 1 trilyon 622 milyar 829 milyon 52 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 59 milyar 837 milyon 890 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Para-6

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Mayıs ile biten haftada 51 milyar 186 milyon 342 bin lira artarak 17 trilyon 883 milyar 108 milyon 566 bin liraya yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKM 596 milyar TL'ye gerilediKKM 596 milyar TL'ye geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri yükselmeye devam ediyor!Merkez Bankası'nın rezervleri yükselmeye devam ediyor!

Anahtar Kelimeler:
TCMB Tüketici kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni anayasa' çağrılarına yanıt! Ön koşulunu açıkladı

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni anayasa' çağrılarına yanıt! Ön koşulunu açıkladı

Trump'tan AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi!

Trump'tan AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi!

Altın için 'Körü körüne iyimser değilim'

Altın için 'Körü körüne iyimser değilim'

Morgan Stanley: TCMB faiz indirimini erkene çekebilir

Morgan Stanley: TCMB faiz indirimini erkene çekebilir

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.