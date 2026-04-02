Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 355 milyar 256 milyon 864 bin lira azalışla 29 trilyon 55 milyar 87 milyon 426 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Mart ile biten haftada yüzde 1,2 ve 355 milyar 256 milyon 864 bin lira azalışla 29 trilyon 410 milyar 344 milyon 290 bin liradan, 29 trilyon 55 milyar 87 milyon 426 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,5 azalarak 15 trilyon 574 milyar 470 milyon 268 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2 düşüşle 10 trilyon 26 milyar 317 milyon 270 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 263 milyar 776 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 226 milyar 667 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 27 Mart itibarıyla 2 milyar 211 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,6 artışla 6 trilyon 53 milyar 773 milyon 301 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 740 milyar 46 milyon 894 bin lirası konut, 46 milyar 264 milyon 670 bin lirası taşıt, 2 trilyon 339 milyar 347 milyon 75 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 928 milyar 114 milyon 662 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 27 Mart ile biten haftada 192 milyar 208 milyon 539 bin lira artarak 23 trilyon 862 milyar 109 milyon 660 bin liraya çıktı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
