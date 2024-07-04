Bankalardan Mayıs'ta 42,93 milyar TL'lik net kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mayıs ayına ilişkin sektörel verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ilk 5 ayında 190,3 milyar TL olan sektörün karı, bu yıl aynı dönemde 233,6 milyar TL'ye çıktı.

Mayıs sonunda sektörün toplam aktifi 26,4 trilyon TL'den 26,97 trilyon TL'ye çıkarken, krediler 13,1 trilyon TL'den 13,52 milyar TL'ye, mevduat 15,6 milyar TL'den 15,92 milyar TL'ye ulaştı.

Sermaye yeterlilik standard rasyosu %17,22 seviyesinden %16,96'ya inerken, takibe dönüşüm oranı %1,52 olarak kaldı.





