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Bankalardan Mayıs'ta 42,93 milyar TL'lik net kâr

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.07.2024 14:24
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Bankacılık sektörünün Mayıs ayında net karı 42,93 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ay net kar 37,2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankalardan Mayıs'ta 42,93 milyar TL'lik net kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mayıs ayına ilişkin sektörel verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ilk 5 ayında 190,3 milyar TL olan sektörün karı, bu yıl aynı dönemde 233,6 milyar TL'ye çıktı.

Mayıs sonunda sektörün toplam aktifi 26,4 trilyon TL'den 26,97 trilyon TL'ye çıkarken, krediler 13,1 trilyon TL'den 13,52 milyar TL'ye, mevduat 15,6 milyar TL'den 15,92 milyar TL'ye ulaştı.

Sermaye yeterlilik standard rasyosu %17,22 seviyesinden %16,96'ya inerken, takibe dönüşüm oranı %1,52 olarak kaldı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
banka
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