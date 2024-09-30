FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün ağustos ayı karı 382,8 milyar TL oldu

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün ağustos ayı karı 382,8 milyar TL oldu

30.09.2024 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 382 milyar 771 milyon lira olarak gerçekleşti

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün ağustos ayı karı 382,8 milyar TL oldu

BDDK'nin Ağustos 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 6 trilyon 138 milyar 881 milyon lira artarak 29 trilyon 689 milyar 768 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 14 trilyon 638 milyar 585 milyon lira, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 789 milyar 933 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,69 seviyesinde gerçekleşti.

para sayma sayma

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 17,6 artarak 17 trilyon 460 milyar 577 milyon lira oldu.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 18,3 artışla 2 trilyon 547 milyar 267 milyon liraya ulaştı.
Ağustos sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 382 milyar 771 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,97 olarak kayıtlara geçti.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık bddk
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti!

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti!

Türkiye'deki yeni tehlike: Gangster akımı! 10 yaşlarındaki çocuk....

Türkiye'deki yeni tehlike: Gangster akımı! 10 yaşlarındaki çocuk....

Hesaplardan izinsiz para gönderip, kredi çekmişler...

Hesaplardan izinsiz para gönderip, kredi çekmişler...

'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok

Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok

Canlı yayında emekli zammını tek tek hesapladı!

Canlı yayında emekli zammını tek tek hesapladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.