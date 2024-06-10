Cari dengede 9 ayın en yüksek açığı! Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Cari denge Nisan ayında 5,3 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin beklentisi Nisan ayında cari açığı 6,1 milyar dolar olması yönündeydi. Mart ayında cari açık 4,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre çekirdek gösterge olarak izlenen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında Nisan ayında 497 milyon dolarlık açık dikkat çekti.

Verilere göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3,1 milyar seviyesinde olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2,6 milyar dolar oldu.

