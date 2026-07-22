Egeli hububatçılardan yılın ilk yarısında 554 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında 1 milyar 185 milyon dolarlık dış satım yapan Birlik, 2026 yılının ilk 6 ayında da 554 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, yılın ikinci yarısında ihracatta yeniden yükseliş beklediklerini belirtti.

2026 yılı için belirledikleri 1,4 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacaklarına inandıklarını ifade eden Öztürk, ilk 6 ayda ihracatta en büyük payı 245 milyon dolarla bitkisel yağların aldığını bildirdi.

Öztürk, küspeler, hayvan yemleri ve evcil hayvan mamaları grubunun ise 94 milyon dolarlık ihracata ulaştığını belirterek, bu ürün grubunda değer bazında yüzde 29, miktar bazında ise yüzde 77 artış kaydedildiğini aktardı.

Türkiye'nin kedi ve köpek maması ihracatının yüzde 62'sinin Birlik üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Öztürk, yılın ilk yarısında bu alanda 45,5 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Birlik ihracatında çikolatalı şekercilik ürünlerinin yüzde 6 artışla 55 milyon dolara ulaştığını bildiren Öztürk, yağlı tohumlar, hububattan mamul ürünler, gıda müstahzarları, hububat baharatları, değirmencilik ürünleri ve şekercilik mamullerinin de önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığını aktardı.

2026 yılının ilk yarısında en fazla ihracatın 63 milyon dolarla Cezayir'e yapıldığını belirten Öztürk, bu ülkeyi Libya, Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu ve ABD'nin izlediğini kaydetti.

Kedi-köpek maması, yaprak sarma, balık yemi, soya yağı, ekmeğe sürülen kakaolar ve ayçiçeği tohumu ihracatında Türkiye lideri olduklarını kaydeden Öztürk, bu ürün gruplarında ülke ihracatının önemli bölü

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır