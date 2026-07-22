FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Egeli hububatçılardan yılın ilk yarısında 554 milyon dolarlık ihracat

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ocak-haziran döneminde 554 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Egeli hububatçılardan yılın ilk yarısında 554 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında 1 milyar 185 milyon dolarlık dış satım yapan Birlik, 2026 yılının ilk 6 ayında da 554 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, yılın ikinci yarısında ihracatta yeniden yükseliş beklediklerini belirtti.

2026 yılı için belirledikleri 1,4 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacaklarına inandıklarını ifade eden Öztürk, ilk 6 ayda ihracatta en büyük payı 245 milyon dolarla bitkisel yağların aldığını bildirdi.

Öztürk, küspeler, hayvan yemleri ve evcil hayvan mamaları grubunun ise 94 milyon dolarlık ihracata ulaştığını belirterek, bu ürün grubunda değer bazında yüzde 29, miktar bazında ise yüzde 77 artış kaydedildiğini aktardı.

Türkiye'nin kedi ve köpek maması ihracatının yüzde 62'sinin Birlik üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Öztürk, yılın ilk yarısında bu alanda 45,5 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Birlik ihracatında çikolatalı şekercilik ürünlerinin yüzde 6 artışla 55 milyon dolara ulaştığını bildiren Öztürk, yağlı tohumlar, hububattan mamul ürünler, gıda müstahzarları, hububat baharatları, değirmencilik ürünleri ve şekercilik mamullerinin de önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığını aktardı.

2026 yılının ilk yarısında en fazla ihracatın 63 milyon dolarla Cezayir'e yapıldığını belirten Öztürk, bu ülkeyi Libya, Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu ve ABD'nin izlediğini kaydetti.

Kedi-köpek maması, yaprak sarma, balık yemi, soya yağı, ekmeğe sürülen kakaolar ve ayçiçeği tohumu ihracatında Türkiye lideri olduklarını kaydeden Öztürk, bu ürün gruplarında ülke ihracatının önemli bölü
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesinde! Bitcoin mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesinde!
Andırın'da Çığşar kirazında hasat başladıAndırın'da Çığşar kirazında hasat başladı

Anahtar Kelimeler:
Hububat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.