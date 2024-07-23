Ekonomist Yalçınkaya hesapladı: Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni rekor! BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın hesaplalamalarına göre 153,9 milyar dolara ile yeni zirvesine yükseldi.

CNBC-e için hesaplama yapan Yalçınkaya, 19 Temmuz haftasında 100 milyon dolarlık artışa dikkat çekti. 12 Temmuz haftasında Merkez'in rezervi 153,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Net uluslararası rezervler 0,5 milyar dolar artarak 48,2 milyar dolara yükseldi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın nette 0,3 milyar dolar döviz satışı yaptığı hesaplanıyor.