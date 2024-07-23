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Ekonomist Yalçınkaya hesapladı: Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 16:54
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde yükseliş devam ediyor.Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 19 Temmuz haftasında 153,9 milyar dolarla yeni zirvesine yükseldi.

Ekonomist Yalçınkaya hesapladı: Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni rekor! BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın hesaplalamalarına göre 153,9 milyar dolara ile yeni zirvesine yükseldi.

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CNBC-e için hesaplama yapan Yalçınkaya, 19 Temmuz haftasında 100 milyon dolarlık artışa dikkat çekti. 12 Temmuz haftasında Merkez'in rezervi 153,8 milyar dolar düzeyindeydi.

merkez

Net uluslararası rezervler 0,5 milyar dolar artarak 48,2 milyar dolara yükseldi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın nette 0,3 milyar dolar döviz satışı yaptığı hesaplanıyor.

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Merkez Bankası rezerv
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