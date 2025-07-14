FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. İstanbul, hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu.

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı. Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024'te yüzde 3,13 oldu. Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu! 1

İSTANBUL EN ÇOK GÖÇ ALAN İL OLDU!

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul'un 395 bin 485 kişiyle en çok göç alan il olduğu görüldü. En çok göç alan iller İstanbul'un ardından şu şekilde oldu:

2) 202 bin 402 kişiyle Ankara
3) 117 bin 889 kişiyle İzmir

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu! 2

En az göç alan iller ise şu şekilde oldu:

1) 4 bin 570 kişiyle Ardahan
2) 5 bin 644 kişiyle Bayburt
3) 6 bin 739 kişiyle Tunceli

EN ÇOK GÖÇÜ İSTANBUL VERDİ!

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu! 3

En çok göç veren illerin başında ise İstanbul oldu. İşte 2024 yılında en çok göç veren iller:

1) İstanbul 369 bin 453
2) 150 bin 373 kişiyle Ankara
3) 102 bin 40 kişiyle İzmir izledi

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu! 4

En az göç veren iller ise şu şekilde oldu:

1) 6 bin 441 kişiyle ile Ardahan
2) 8 bin 41 kişiyle Kilis
3) 8 bin 639 kişiyle ile Bayburt

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu! 5

GENÇ NÜFUS GÖÇ EDİYOR!

Geçen yıl en fazla göç hareketliliği, 549 bin 43 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,9'unu erkekler, yüzde 58,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2024 yılında iller arası göç eden 2 milyon 682 bin 673 kişiden 579 bin 507'si hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 512 bin 370 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 479 bin 622 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

Cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni erkeklerde 255 bin 846 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 343 bin 342 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve tayin/iş değişikliği, kadınlarda ise eğitim ve daha iyi konut ve yaşam koşulları diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu! 6

EN ÖNEMLİ SEBEP EĞİTİM

En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu belirlendi. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 209 bin 40'ının eğitim, 84 bin 328'inin işe başlamak/iş bulmak, 44 bin 319'unun ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği tespit edildi.

Öte yandan, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında başka bir ile göç eden kişilerden, deprem öncesindeki ikamet ettikleri illere geri dönen kişiler "aile yanına/memlekete geri dönme" başlığı altında değerlendirildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Etikette indirim var: Kilosu 3 liraya düştüEtikette indirim var: Kilosu 3 liraya düştü
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi

Anahtar Kelimeler:
göç eğitim tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin cesedi yol kenarında valizde bulundu

Ahmet Özer için tahliye kararı!

Ahmet Özer için tahliye kararı!

10 gün iş 1 gün izin kararına sert tepki!

10 gün iş 1 gün izin kararına sert tepki!

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu!

En çok göç alan ve veren şehirler belli oldu!

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

'Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz' Dönüm fiyatı 10 bin TL!

'Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz' Dönüm fiyatı 10 bin TL!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.