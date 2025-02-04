Enflasyon beklenildiği gibi olmayınca hesaplar değişti! Dev bankalar bir bir tahminlerini yükseltti

Ocak ayı enflasyonu yüzde 5,03 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 olarak gerçekleşti Açıklanan enflasyon oranları beklentilerin üzerinde gelince gözler Merkez Bankası'nın 6 Mart tarihinde alacağı politika kararına çevrildi. Önemli bankalar ise Merkez'in faiz kararını tahmin etti.

Dünyaca ünlü bankalar Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsce Bank Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ne olacağına yönelik tahminlerini paylaştı.

Ocak ayı enflasyonunun beklentileri aştığını ancak yıllık enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Deutsche Bank, yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminini korudu. Martta 250 baz puanlık faiz indirimi bekleyen bankanın yıl sonu faiz tahmini ise yüzde 32,5 olarak belirlendi.

2025 TAHMİNLERİ YÜKSELDİ!

ABD'li banka Morgan Stanley, faiz ve enflasyon tahminini yükseltti. Morgan Stanley, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan 27,50'ye, yıl sonu politika faizi tahminini ise yüzde 28,5'ten yüzde 30,5'e çıkardı.

FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yatırım bankası Goldman Sachs, dün yayımladığı raporunda faiz indirimlerine martta da devam etmesini beklediklerini belirtti. Dev banka Ocak ayı enflasyon verisiyle yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 2025 yıl sonu için yüzde 23,7 enflasyon öngören Goldman Sachs analistleri beklentilerini yüzde 25,5 seviyesine çıkardı.