Enflasyon beklentilerinde son durum belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında piyasanın, vatandaşların ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediği görüldü.

Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin aralık ayı sonuçlarını yayımladı.
Enflasyon beklentilerinde son durum belli oldu! 1

Sonuçlarda 3 grubun da enflasyon beklentilerinin gerilediği görüldü. Buna göre, 2025 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi.

Enflasyon beklentilerinde son durum belli oldu! 2

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYENLERİN ORANI DÜŞTÜ

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası enflasyon beklentisi
