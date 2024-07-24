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Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda yükseldi

24.07.2024 10:45
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda geçen aya göre 9,2 puan artarak 158,7 seviyesine çıktı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

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Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda geçen aya göre 9,2 puan artarak 158,7 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, FHGE'yi, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda "iş durumunda" ve "hizmetlere olan talepte" artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda "hizmetlere yönelik talepte" artış olacağına dair beklentiler güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olmasını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

2024 Temmuz'da, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ile "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde sırasıyla 9,3 ve 8,9 puan artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 21,8 puan azalış gerçekleşti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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