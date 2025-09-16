FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl ne kadar olduğu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı sektör bilançolarını açıkladı. Türkiye'deki firmaların bilançolarına göre toplam aktif büyüklükleri, geçen yıl 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira olarak hesaplandı. İmalat sektörü, 25 trilyon 676 milyar 467 milyon lira aktif büyüklüğüyle ilk sırada yer aldı.

Firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl ne kadar olduğu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı sektör bilançolarını açıkladı. Buna göre, 1 milyon 104 bin 27 firmanın sektörlere dağılımına bakıldığında toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 356 bin 62 firmayla ilk sırada yer aldı. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı, geçen yıl için yüzde 16,4 olarak hesaplandı.

Firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl ne kadar olduğu belli oldu 1
Toplulaştırılmış bilançoya göre, 2024'te firmaların aktif büyüklüğü 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 47 trilyon 230 milyar 459 milyon lira, öz kaynaklar toplamı da 48 trilyon 604 milyar 864 milyon lira olarak belirlendi.

İmalat sektörü, 25 trilyon 676 milyar 467 milyon lira aktif büyüklüğüyle tüm sektörler arasında ilk sırada, toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 18 trilyon 576 milyar 976 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı.
Firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl ne kadar olduğu belli oldu 2

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 13 trilyon 277 milyar 638 milyon lirayla ilk sırayı alırken, bu sektörü 7 trilyon 351 milyar 87 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 7 trilyon 256 milyar 881 milyon lirayla da mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü izledi.

EN YÜKSEK NET KAR İMALAT SEKTÖRÜ

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verilerine göre, 2024'te tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 947 milyar 327 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü, 559 milyar 89 milyon lirayla en yüksek net kar elde eden sektör oldu.
Firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl ne kadar olduğu belli oldu 3

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 299 milyar 587 milyon lira, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 286 milyar 168 milyon lira net kar elde etti. Eğitim sektörü 3 milyar 145 milyon lira ve su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü 1 milyar 675 milyon lira net zararla 2024 yılını tamamladı.

Firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl ne kadar olduğu belli oldu 4

Sektör bilançoları kapsamındaki tüm firmaların toplam net satışları 78 trilyon 245 milyar 505 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 3 trilyon 746 milyar 226 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için net sözlerÇalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için net sözler
12 yıl önce kurulmuştu! Hedefleri hayal oldu12 yıl önce kurulmuştu! Hedefleri hayal oldu

Anahtar Kelimeler:
tüik bilanço
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.