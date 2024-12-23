Gözler 26 Aralık'ta Merkez Bankası'nın alacağı kararda! Faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken Goldman Sachs'ten beklenmeyen bir tahmin geldi!

26 Aralık Perşembe günü Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararını açıklayacak. Özellikle iş dünyasında faiz indirimi talebi gelirken Merkez'in nasıl bir karar alacağı tahmi ediliyor. Kasım ayındaki PPK metninde faiz indirimine dair sinyaller veren Merkez'in perşembe günü faiz indirimine kesin gideceğiz gözüyle bakılırken dev bankadan hiç beklenmeyen bir tahmin geldi.

TCMB ARALIK AYINI PAS MI GEÇECEK?

Merkez Bankası'nın 150 baz puan faiz indirmesi bekleniyorken ABD'li banka Goldman Sachs tüm tahminleri geriye iten bir açıklamada bulundu. Dev bankanı ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı 20 Aralık tarihli raporda, TCMB'nin faiz kararını sabit bırakacağı öngördü. Raporda, Merkez'in bu ay da faizi sabit bırakacağını tahmin ederek aralık ayında yapılan bir indirimin çok erken olacağının altını çizildi.

Raporda tahminlerinin normatif analizlere dayandığını ifade eden ekonomistler TCMB'nin ana hedefinin para politikasını belirlerken kredibilite oluşturma odaklı olmaya devam ettiğini belirtti.

Goldman Sachs, gelecek toplantının, yerel seçimlere iki hafta kala mart ayında politika faizinin yükseltildiği ve TCMB'nin fiyat istikrarı taahhüdüne yönelik kredibiliteyi yukarı çektiği toplantıyla kıyaslanabileceğini ifade etti.

OCAK AYINDA 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

Son çeyrekte enflasyonda hem TCMB hem de kendi projeksiyonlarına göre yukarı yönlü sürprizler yaşandığına dikkat çeken Goldman Sachs ekonomistleri, mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin dezenflasyonun ikinci çeyrekte durgunlaştığına işaret ettiğini ifade etti.

Banka, politika faizinde ocak ayında 100 baz puanlık indirim beklentisini de koruduklarını söyledi.

Goldman Sachs ekonomistleri enflasyondaki yapışkanlık, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimi ve ocak ayında beklenenden daha yüksek bir asgari ücret artışı olasılığı göz önüne alındığında, risklerin gevşeme döngüsüne daha da geç başlama yönünde kaldığını değerlendirdi.