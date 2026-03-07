Gözler Perşembe’de! Merkez Bankası kararını açıklayacak, piyasalar bekliyor

Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan’ın başkanlığında Perşembe günü toplanacak. Yılın ikinci toplantısında ise Merkez Bankası’nın politika faizi için nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Merkez Bankası Perşembe günü politika faizini açıklayacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

SAAT 14.00’TE AÇIKLANACAK

Para Politikası Kurulu’nun ardından saat 14.00’te politika faizi açıklanacak. Merkez Bankası’nın politika faizi için ise tahminler yapılmaya başlandı.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketine 38 ekonomist katıldı.



SABİT Mİ BIRAKILACAK?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.



Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.