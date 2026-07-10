'Güzel gelişmeler var' yıl sonunda hedef 18 milyar dolar

Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman'daki 8 birlikten sorumlu AKİB'in ilk 6 aydaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Kimya, demir-çelik, hububat-bakliyat, yaş sebze meyve, tekstil, mobilya, hayvansal gıda, su ürünleri ve hazır giyim sektörlerinde yılın ilk yarısında geçen döneme göre ihracatını yüzde 17 artıran Birlik, 9,68 milyar dolarlık dış satım yaptı.

Ülke ekonomisine ocak-haziranda önemli katkı sunan Akdenizli ihracatçılar, bu yılın ocak-haziran döneminde 199 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

En fazla dış satımın Irak, İtalya, Romanya, Rusya ve İspanya'ya yapıldığı dönemde Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, 3 milyar 350 milyon 46 bin 877 dolarlık dış satımla ilk sırada yer aldı.

HEDEF, SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE TEDARİKÇİ OLMAK

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AA muhabirine, Birlik bünyesindeki sektörlerin yılın ilk yarısında dış satımda güzel performans sergilediğini söyledi.

Bölgesel savaşlar, küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen yılın ilk yarısında elde ettikleri ihracat rakamının sevindirici olduğunu belirten Erkan, "Yılın ilk yarısında AKİB ihracatı 9,68 milyar dolara ulaştı. Bu, 9,7 milyar seviyesinde. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artış var. Bu, oldukça güzel rakam." diye konuştu.

Erkan, iki haneli büyüme hedeflerini yıl sonunda yakalamak istediklerini ifade etti.

Amaçlarının sürdürülebilir ve kaliteli şekilde ihracatlarını artırmak olduğunu vurgulayan Erkan, yıl sonunda 18 milyar dolar civarına ulaşmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Erkan, küresel ölçekte yaşanan sıkıntıların Türkiye'yi her zaman güvenli tedarikçi durumuna getirdiğini belirterek, sadece kriz anında değil sürdürülebilir şekilde tedarikçi olmayı hedeflediklerini vurguladı.

"İHRACAT PERFORMANSIMIZDA GÜZEL GELİŞMELER VAR"

Yeni pazarlar için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Mevcut pazarlarımızın dışında geçtiğimiz dönem çelik kapı için Brezilya'ya gittik. Önümüzdeki dönem Meksika'ya gidiyoruz. Bunlar, bu ürün grubunda girmediğimiz pazarlar. Yine su ürünleri ve hayvansal mamullerde Vietnam ve Filipinler'e bir heyet gidecek, orada birtakım açılımlar var. Afrika kıtasında bir şeylere başlayacağız gibi görünüyor. Onun çalışmaları devam ediyor. Firmalarımızın talebine göre o ülkelere heyetler düzenliyoruz. Başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Ondan kaynaklı da ihracat performansımızda güzel gelişmeler var."