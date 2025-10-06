FİNANS

Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 965,7 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugüne kadar ihracatçılardan üreticilere kadar çeşitli işletmelere kullandırılan 965 milyar 719 milyon 773 bin liralık krediye kefalet desteği sağladı.

Ezgi Sivritepe

Teminat yetersizliği bulunan firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılması amacıyla KOBİ ve diğer tüm firmalara Hazine destekli kefalet sistemiyle katkı veriliyor. Bu imkandan üretici ve ihracatçı firmalar da yararlanıyor.

Sistem kapsamında 2009'dan bu yıl 19 Eylül'e kadar kullandırılan kredi tutarı 965 milyar 719 milyon 773 bin liraya ulaştı.
Bu krediler için sağlanan kefalet 812 milyar 98 milyon 807 bin lira olurken kefalet risk bakiyesi de 150 milyar 617 milyon 191 bin lira olarak hesaplandı.

Sistemle işletmelerce kullanılan ticari kredi tutarı 924 milyar 79 milyon 95 bin lirayı buldu. Bu kredilere yönelik kefaletin 778 milyar 602 milyon 770 bin lira olduğu kayıtlara geçti. Ticari kredilerin kefalet risk bakiyesi ise 150 milyar 614 milyon 806 bin lira oldu.

Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde, en yüksek payı 693 milyar 128 milyon 314 bin lirayla işletme kredileri aldı. Bunu 68 milyar 867 milyon 287 bin lirayla yatırım kredileri, 16 milyar 607 milyon 169 bin lirayla gayri nakdi krediler takip etti.

Sayı olarak da 1 milyon 384 bin 819 ticari kredi kullandırıldı.
EN YÜKSEK PAY İMALAT SANAYİNİN

Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarı sektörlere göre de analiz edildi. Buna göre, toplam kefalet tutarı içinde 318 milyar 848 milyon lira ile en yüksek payı imalat sanayisi aldı. Bunu, 237 milyar 717 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 69 milyar 743 milyon lirayla inşaat, 28 milyar 532 milyon lirayla taşımacılık, depolama ve haberleşme izledi.
Bu arada, söz konusu dönemde KOBİ'lere 499 milyar 366 milyon 631 bin lira, KOBİ dışı işletmelere de 120 milyar 768 milyon 386 bin lira kefalet imkanı sağlandı. İhracatçı KOBİ'lere 108 milyar 677 milyon 893 bin lira kefalet kullandırıldı.
AA

Anahtar Kelimeler:


