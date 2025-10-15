Hizmet üretim endeksi ağustosta yıllık olarak yükseldi

Buna göre, endeks ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,7, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde yüzde 9, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,2, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,2 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde ise yüzde 2,4 yükselirken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,2 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,2 azaldı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır