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IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Büyüme beklentisi sürüyor!

18.01.2025 08:44
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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, küresel ekonomik büyümenin bu yıl ve gelecek yıl tarihsel ortalamanın altında kalacağı öngörülüyor. Türkiye ekonomisi için de tahminler yapıldı. İşte detaylar...

IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Büyüme beklentisi sürüyor!

IMF, "Küresel Büyüme: Farklı ve Belirsiz" başlığıyla yayımlanan raporda, küresel ekonominin istikrarını koruduğu ancak bunun derecesinin ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterdiği belirtildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin 2025 ve 2026'da yüzde 3,3 büyümesinin beklendiği, bu oranın yüzde 3,7'lik tarihsel ortalamanın altında kaldığı aktarıldı.

IMF

IMF, Ekim 2024'teki tahminlerinde, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Küresel manşet enflasyonunun 2025'te yüzde 4,2'ye, 2026'da ise yüzde 3,5'e düşmesinin beklendiği belirtilen raporda, gelişmiş ekonomilerde hedef seviyeye, gelişmekte olan ekonomilere kıyasla daha erken dönmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği belirtildi.
IMF, Ekim 2024'teki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,7 ve 2026'da yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD BÜYÜRKEN AVRUPA İÇİN İŞLE YOLUNDA GİTMİYOR

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,7'ye yükseltildiği kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 2'den yüzde 2,1'e çıkarıldığı aktarıldı.

dolar

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1'e indirildiği ve 2026 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e düşürüldüğü belirtildi.
Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e indirildiği kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,8 ve gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e düşürüldüğü bildirildi.

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Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye indirilirken, gelecek yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı ve İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 1,5'te sabit tutulduğu aktarıldı.
Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,1 ve gelecek yıl için yüzde 0,8 olarak korunduğu belirtildi.

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ÇİN İÇİN YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e çıkarıldığı kaydedildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla dair büyüme beklentisinin yüzde 6,5'te sabit tutulduğu aktarılan raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,2 olarak korunduğu belirtildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Türkiye IMF
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