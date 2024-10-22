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IMF'nin tahminleri değişti! 2024 yılı enflasyon tahmininden büyüme oranlarına kadar... Mali ve para politikalarını neden gösterdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.10.2024 16:10
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Uluslararası Para Fonu (IMF), "Global Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Rapora göre, Türkiye için 2024 ve 2025 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahmini değiştirmedi. Raporda, "Türkiye'de büyümenin 2023'te görülen %5,1'den 2025'te %2,7'ye yavaşlaması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

IMF'nin tahminleri değişti! 2024 yılı enflasyon tahmininden büyüme oranlarına kadar... Mali ve para politikalarını neden gösterdi

IMF'in "Global Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. IMF, Temmuz raporunda bu yıl için %3,6, gelecek yıl için %2,7 olan beklentisini bu ayın başında açıkladığı dördüncü gözden geçirme değerlendirmesinde sırasıyla %3,0 ve %2,7 olarak revize etmişti.

Rapora göre, Türkiye için 2024 yılı büyüme beklentisi %3,0; 2025 yılı büyüme beklentisi %2,7 olarak kaldı. IMF, Temmuz raporunda bu yıl için %3,6, gelecek yıl için %2,7 olan beklentisini bu ayın başında açıkladığı dördüncü gözden geçirme değerlendirmesinde sırasıyla %3,0 ve %2,7 olarak revize etmişti.

YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Raporda, "Türkiye'de büyümenin 2023'te görülen %5,1'den 2025'te %2,7'ye yavaşlaması bekleniyor; Yavaşlama, 2023 ortasından bu yana parasal ve mali politika sıkılaştırmasına geçişten kaynaklanıyor" denildi.

Kuruluş, uzun dönem projeksiyonlarında ise Türkiye için büyüme tahminini %3,9 olarak belirledi.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK ORANLARI REVİZE EDİLDİ

IMF, 2024 yılı için ortalama tüketici fiyatları beklentisini %59,5'ten %60,9'a çıkarırken, 2025 yılı beklentisini %38,4'ten %33,0'e indirdi. Kuruluş, 2024 yılı sonunda tüketici fiyatlarının %43,0 geldikten sonra, 2025 yılını %24,0 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor.

IMF, işsizlik oranının bu yıl %9,6'dan %9,3'e inmesini, gelecek yıl ise %9,6'dan yükselmesini, ancak %9,9 ile iki haneli seviyenin hemen altında kalmasını bekliyor.

Cari işlemler/GSYH beklentisi bu yıl için -%2,8'den -%2,2'ye, gelecek yıl için -%2,2'den -%2,1'e revize edildi. Uzun dönemde cari işlemler/GSYH verisinin -%1,9 olacağı öngörülüyor.

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IMF
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