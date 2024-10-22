IMF'nin tahminleri değişti! 2024 yılı enflasyon tahmininden büyüme oranlarına kadar... Mali ve para politikalarını neden gösterdi

IMF'in "Global Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. IMF, Temmuz raporunda bu yıl için %3,6, gelecek yıl için %2,7 olan beklentisini bu ayın başında açıkladığı dördüncü gözden geçirme değerlendirmesinde sırasıyla %3,0 ve %2,7 olarak revize etmişti.

Rapora göre, Türkiye için 2024 yılı büyüme beklentisi %3,0; 2025 yılı büyüme beklentisi %2,7 olarak kaldı. IMF, Temmuz raporunda bu yıl için %3,6, gelecek yıl için %2,7 olan beklentisini bu ayın başında açıkladığı dördüncü gözden geçirme değerlendirmesinde sırasıyla %3,0 ve %2,7 olarak revize etmişti.

YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Raporda, "Türkiye'de büyümenin 2023'te görülen %5,1'den 2025'te %2,7'ye yavaşlaması bekleniyor; Yavaşlama, 2023 ortasından bu yana parasal ve mali politika sıkılaştırmasına geçişten kaynaklanıyor" denildi.

Kuruluş, uzun dönem projeksiyonlarında ise Türkiye için büyüme tahminini %3,9 olarak belirledi.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK ORANLARI REVİZE EDİLDİ

IMF, 2024 yılı için ortalama tüketici fiyatları beklentisini %59,5'ten %60,9'a çıkarırken, 2025 yılı beklentisini %38,4'ten %33,0'e indirdi. Kuruluş, 2024 yılı sonunda tüketici fiyatlarının %43,0 geldikten sonra, 2025 yılını %24,0 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor.

IMF, işsizlik oranının bu yıl %9,6'dan %9,3'e inmesini, gelecek yıl ise %9,6'dan yükselmesini, ancak %9,9 ile iki haneli seviyenin hemen altında kalmasını bekliyor.

Cari işlemler/GSYH beklentisi bu yıl için -%2,8'den -%2,2'ye, gelecek yıl için -%2,2'den -%2,1'e revize edildi. Uzun dönemde cari işlemler/GSYH verisinin -%1,9 olacağı öngörülüyor.