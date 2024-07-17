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İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda değişmedi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.07.2024 10:07
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İngiltere'de yıllık enflasyonda haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü enflasyonu da haziranda yıllık bazda yüzde 5,7 oldu.

İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda değişmedi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkede yıllık enflasyonda haziranda yüzde 2 oldu ve mayıs ayına göre değişiklik göstermedi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon mayısta da bu seviyedeydi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun haziranda değişiklik göstermediğini belirterek, "Otel fiyatları güçlü yükseliş gösterirken, ikinci el araç fiyatları geriledi. Kıyafet fiyatları da indirimlerin etkisiyle düştü ve fiyat yükselişleri dengelendi. Ham madde ve ürün fiyatlarında da haziranda azalma gördük." ifadelerini kullandı.

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Enflasyon İngiltere
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