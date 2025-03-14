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İnşaat üretim endeksi Ocak ayında arttı

14.03.2025 10:30
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı. İnşaat üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 15,5 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi Ocak ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta yıllık bazda 15,5 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 18,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 12,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 8,5 yükseldi.

İNŞAAT-MALİYET

İnşaat üretim endeksi ocakta aylık bazda ise yüzde 5,5 arttı. Endeks, ocakta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 5, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 9,9 artış gösterdi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat
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