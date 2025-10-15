FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

İnşaat üretim endeksi yıllık olarak arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. İnşaat üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi yıllık olarak arttı

Buna göre, endeks ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 17,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 25,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Endeks, ağustosta bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 1,5 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 geriledi, bina dışı yapıların inşaatında ise yüzde 1,5 arttı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'dan 9 ayda 545 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldıMuğla'dan 9 ayda 545 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı
Ömer Faruk Çolak hayatını kaybetti!Ömer Faruk Çolak hayatını kaybetti!

Anahtar Kelimeler:
İnşaat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.