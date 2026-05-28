Kapadokya'daki konaklama tesisi sayısı son 7 yılda yüzde 100'ün üzerine çıktı

Peribacaları, sıcak hava balonları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Kapadokya'da konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda yüzde 100'ü geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri ile sektör temsilcilerinden derlenen bilgilere göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da turizm hareketliliğinin artmasıyla konaklama yatırımları da hız kazandı.

Kaya oyma mağara otel ve lüks konaklama konseptlerine yönelik yatırımların yoğunlaştığı bölgede, yeni tesislerin devreye alınmasıyla yatak kapasitesi önemli ölçüde yükseldi.

Balon turizmi, gastronomi, kültür rotaları, trekking parkurları ve kış dönemine yönelik alternatif etkinliklerin çeşitlenmesiyle Kapadokya, yılın dört mevsimi ziyaretçi ağırlayan bir turizm merkezine dönüştü.

Kapadokya'da 2019 yılında 343 konaklama tesisinde 11 bin oda ve 24 bin 208 yatak kapasitesi bulunurken, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla tesis sayısı 764'e, oda sayısı 15 bin 238'e, yatak kapasitesi de 31 bin 150'ye yükseldi. Böylece tesis sayısında 7 yılda yüzde 100'ün üzerinde artış sağlandı.

Turizm sektöründeki büyümenin yalnızca klasik otel yatırımlarıyla sınırlı kalmadığı bölgede, alternatif konaklama modelleri de yaygınlaşmaya başladı.

Geçen yıl itibarıyla hizmete sunulan turizm amaçlı 117 kiralık konuttaki 450 oda ve 1484 yatak kapasitesi, konaklama imkanına ek kapasite oluşturdu.

"VERİLERDEKİ KONAKLAMA TESİSİ ARTIŞLARI BUTİK OTELLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR"

Kapadokya Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sucu, AA muhabirine, bölgede artan tesis sayısının, bölge ekonomisine istihdam ve hizmet sektörü açısından da katkı sunduğunu söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteği gibi devlet katkılarının bölgedeki tesis sayısının artırılmasına fayda sağladığını belirten Sucu, turizmin büyümesinin ulaşım gibi altyapı imkanlarının da büyümesine zemin sunduğunu ifade etti.

Sucu, bölgeye gelen turistlerin sunulan hizmetler sayesinde memnun ayrıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kapadokya bölgesinin kültür turizmi alanı olması nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerimiz butik otellere rağbet gösteriyor. Dünyada eşi benzeri olmayan, bölgeye has mağara otellerimiz ve yine bölgenin doğal taşından yapılmış otellerimiz ilgi çekmektedir. Verilerdeki konaklama tesisi artışları butik otellerden kaynaklanmaktadır. Kapadokya Havalimanı'ndaki kapasite ciddi boyutta büyütüldü. Yakınımızdaki Kayseri Havalimanı'nda da genişleme çalışması yapıldı. Uçuş sayısı ve diğer alternatif ulaşım koşulları da artmaya başladı. Bu değerlerle beraber otel sayımızın ve bölgedeki aktivitelerin artmasının da bölgeye gelecek turist sayısında ciddi boyutta artış sağlayacağına inanıyorum."

DÜNYA TURİZMİNDE DE MARKA HALİNE GELDİ

Bölgede otelcilik alanında da faaliyet yürüten şirketler grubunun sahibi Mehmet Dinler de yatırımlarla Kapadokya'nın Türkiye turizminde olduğu kadar dünya turizminde de marka haline geldiğini söyledi.

Dinler, bölgenin, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İstanbul, Antalya ve Bodrum'la aynı düzeyde anılır hale geldiğini belirtti.

Turizmi "bacasız sanayi" olarak nitelendiren ve Kapadokya'daki konaklama tesislerinin kaliteli hizmet sunulan kurumsallaşmış yapıda olduğunu vurgulayan Dinler, şöyle konuştu:

"Marka bilinirliğinin artması talebi olumlu yönde etkiledi. Talep bağlamında bölgemizdeki turizm yatırımları içinde konaklama tesisi yatırımları da pay aldı. Bunu artan talebin yatırıma yansıması olarak özetleyebiliriz. Yabancı misafirlerimiz Türkiye'ye gelirken bazen birkaç ülkeyi bu seyahat paketine dahil ediyor veya doğrudan Türkiye'ye geliyor. Yıllardır maalesef Kapadokya'mızın ortalama geceleme süresi 2 gece ama umarım bunu artan nitelikli yatırımlarla beraber 3 geceye çıkartacağız. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bölgemizde yer alan farklı sınıflandırmalara tabi ve farklı bütçelere uygun tesislerin misafir memnuniyet ortalaması hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki popüler turizm destinasyonlarına kıyasla daha yüksek puana sahip."
