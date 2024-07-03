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İPA duyurdu: İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 70 bin TL'ye dayandı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 16:23
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı haziran ayı verilerini açıkladı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre 70 bin TL'ye dayandı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,55 arttı ve 63.524 TL'yi buldu.

İPA duyurdu: İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 70 bin TL'ye dayandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İPA’nın haziran ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayımlandı. Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,5 oranında artarak, 63.524 TL oldu.

YILLIK ARTIŞ ORANI YÜZDE 79.55

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,25 arttı. Bir önceki yılın Haziran ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 79,55 olarak gerçekleşti.

YAŞAM MALİYETİ 63 BİN LİRAYI AŞTI

Haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63.524 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.001 lira arttı.

Nohut yıllık bazda %89,16 oranında arttı. Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Haziran ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %89,16 artış oranı ile nohut fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Express


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İstanbul maliyet
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